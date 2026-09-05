"Московский детектив": брошь Марии-Антуанетты

Осенью 1980 года произошло ограбление вдовы писателя Алексея Толстого. Преступники под видом сотрудников литературного музея проникли в квартиру и вынесли ценных вещей и драгоценных украшений на сумму, превышающую 1 миллион рублей.

Самой ценной из похищенного оказалась семейная реликвия Толстых – бриллиантовая брошь "Королевская лилия". Почему первые подозреваемые оказались преступниками и жертвами одновременно? Как удалось найти истинного грабителя? И где в итоге оказалась "Королевская лилия"?

Об этом – в программе "Московский детектив".