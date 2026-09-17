Поломки автомобилей привели к нескольким серьезным авариям на МКАД

Несколько серьезных аварий произошли на МКАД после поломок автомобилей. Один из таких случаев произошел на 62-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Машина остановилась в четвертой полосе, а водитель вышел выставить аварийный знак. Через несколько секунд в автомобиль врезалась легковушка.

Эксперты рекомендуют при возможности съехать на обочину или максимально сместиться вправо. Если автомобиль не может двигаться, необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак и вызвать помощь по номеру 112. На скоростной дороге водителю не следует находиться рядом с машиной или пытаться ремонтировать ее на проезжей части.

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