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17 сентября, 07:30

Происшествия

Поломки автомобилей привели к нескольким серьезным авариям на МКАД

Поломки автомобилей привели к нескольким серьезным авариям на МКАД

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Несколько серьезных аварий произошли на МКАД после поломок автомобилей. Один из таких случаев произошел на 62-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Машина остановилась в четвертой полосе, а водитель вышел выставить аварийный знак. Через несколько секунд в автомобиль врезалась легковушка.

Эксперты рекомендуют при возможности съехать на обочину или максимально сместиться вправо. Если автомобиль не может двигаться, необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак и вызвать помощь по номеру 112. На скоростной дороге водителю не следует находиться рядом с машиной или пытаться ремонтировать ее на проезжей части.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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