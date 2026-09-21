Мошенники начали предлагать россиянам вернуть налоговый вычет

ФНС с 21 сентября начинает рассылать налоговые уведомления, чем уже пользуются мошенники. Аферисты представляются сотрудниками службы и предлагают вернуть до 52 тысяч рублей в виде налогового вычета. Для этого они убеждают граждан перейти на поддельный сервис ФНС и заполнить новую форму декларации по сберегательным программам.

На фальшивом сайте мошенники требуют оплатить пошлину за обработку данных или ввести реквизиты банковской карты. Эксперты напоминают, что налоговые декларации необходимо подавать через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС, при личном визите в инспекцию или МФЦ.

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