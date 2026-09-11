Страхование от мошенничества начало развиваться на рынке России

Страхование от финансового мошенничества постепенно становится отдельным направлением рынка. Такие полисы могут покрывать потери при несанкционированных списаниях, фишинге, взломе банковских аккаунтов и отдельных случаях социальной инженерии.

При этом не все случаи мошенничества подпадают под действие страхового полиса. Условия компенсации зависят от конкретного договора.

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