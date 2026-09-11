Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 06:30

Безопасность

Страхование от мошенничества начало развиваться на рынке России

Страхование от мошенничества начало развиваться на рынке России

Оформление кредитов в России будут подтверждать через "Госуслуги"

Мошенники стали обманывать россиян, обещая индексацию зарплаты

Мошенники стали размещать в соцсетях объявления о наборе детей в кружки по низким ценам

Уроки по кибербезопасности прошли в 70 школах по всей стране

Россиян предупредили о схемах, которые мошенники используют при интернет-знакомствах

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили безопасность в День города в столице

Новая схема мошенничества выявлена в Москве

"Московский патруль": полиция усилит работу в День города

"Деньги 24": мошенники стали активно использовать дипфейки для обмана россиян

Страхование от финансового мошенничества постепенно становится отдельным направлением рынка. Такие полисы могут покрывать потери при несанкционированных списаниях, фишинге, взломе банковских аккаунтов и отдельных случаях социальной инженерии.

При этом не все случаи мошенничества подпадают под действие страхового полиса. Условия компенсации зависят от конкретного договора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор БедуляКонстантин Цыганков

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика