Российские туристы более 1,5 суток не могут вылететь в Москву из Стамбула. Причинами задержек рейсов стали ограничения в столичных аэропортах и плохие погодные условия в Турции, там идут сильные дожди.

Некоторые провели ночь в ожидании вылета в аэропорту. Как отмечают туристы, на всех пунктах помощи пассажирам образовались очереди, а немногочисленные зоны отдыха с комфортными креслами переполнены. Также большим спросом пользуются капсульные отели в терминале.

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