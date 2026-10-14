В Москве начался чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов

В столице стартовал чемпионат инженерных проектных команд. Участвовать могут школьники старших классов, а также студенты первых курсов колледжей и техникумов. Участникам нужно представить собственный проект в области высоких технологий.

Чтобы подать заявку, необходимо собрать команду до пяти человек и вместе с педагогом-куратором оформить ее на платформе "Лифт в будущее".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

