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14 октября, 21:45

Общество

В Москве начался чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов

В Москве начался чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов

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В столице стартовал чемпионат инженерных проектных команд. Участвовать могут школьники старших классов, а также студенты первых курсов колледжей и техникумов. Участникам нужно представить собственный проект в области высоких технологий.

Чтобы подать заявку, необходимо собрать команду до пяти человек и вместе с педагогом-куратором оформить ее на платформе "Лифт в будущее".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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