14 октября, 21:45Общество
В Москве начался чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов
В столице стартовал чемпионат инженерных проектных команд. Участвовать могут школьники старших классов, а также студенты первых курсов колледжей и техникумов. Участникам нужно представить собственный проект в области высоких технологий.
Чтобы подать заявку, необходимо собрать команду до пяти человек и вместе с педагогом-куратором оформить ее на платформе "Лифт в будущее".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.