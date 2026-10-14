Движение автобусов изменится в Пресненском районе с 17 октября

С 17 октября в Пресненском районе Москвы изменятся три автобусных маршрута. Магистральный маршрут м31 продлят от станции метро "Москва-Сити" до причала "Карамышевский".

Маршрут № 374 пройдет через станцию метро "Звенигородская" по улице Шеногина, Шелепихинской набережной и Шмитовскому проезду вместо части Шелепихинского шоссе. Автобусы с344 снова будут ходить в обе стороны через станцию метро "Москва-Сити" по Пресненской и Краснопресненской набережным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.