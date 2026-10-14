14 октября, 08:00Транспорт
Движение автобусов изменится в Пресненском районе с 17 октября
С 17 октября в Пресненском районе Москвы изменятся три автобусных маршрута. Магистральный маршрут м31 продлят от станции метро "Москва-Сити" до причала "Карамышевский".
Маршрут № 374 пройдет через станцию метро "Звенигородская" по улице Шеногина, Шелепихинской набережной и Шмитовскому проезду вместо части Шелепихинского шоссе. Автобусы с344 снова будут ходить в обе стороны через станцию метро "Москва-Сити" по Пресненской и Краснопресненской набережным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.