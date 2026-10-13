Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождей

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 14 октября из-за сильных дождей. По прогнозу, выпадет до 15 миллиметров осадков, а температура воздуха составит от 6 до 9 градусов.

Дождливая погода сохранится до конца рабочей недели. Из-за высокой влажности на улице будет ощущаться холоднее, чем показывают термометры. По прогнозам синоптиков, первый снег в Москве может выпасть в конце октября.

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