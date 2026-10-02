Москвича отправили в психиатрическую больницу после прыжков по крышам автомобилей

Москвича отправили в психиатрическую больницу после того, как он прыгал по крышам автомобилей на северо-востоке города. Мужчина вышел из BMW, когда его пытался объехать таксист, после чего забрался на крыши нескольких автомобилей, в том числе полицейского.

Свои действия он снимал на видео и называл себя актером. После этого мужчину доставили в отделение.

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