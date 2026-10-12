Жители Одинцова прославились благодаря общим праздникам в подъезде

Жители многоэтажки в Одинцове превратили подъезд в место для общих праздников и встреч. Соседи вместе отмечают дни рождения и годовщины знакомства, накрывают столы, готовят угощения и собираются целыми семьями.

Традиция началась с поздравления мам ко Дню матери, а затем переросла в регулярные встречи, которые прославили жильцов в социальных сетях. Теперь соседи заранее обсуждают в общем чате даты и меню, вместе ходят в кино и зоопарк.

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