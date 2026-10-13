Жители домов на Дмитровском шоссе пожаловались на хаотичную парковку

Жители домов на Дмитровском шоссе жалуются на автомобилистов, которые оставляют машины у жилого комплекса возле станции метро "Физтех", нарушают правила парковки и мешают проезду и проходу пешеходов.

По словам местных жителей, в будни автомобили занимают даже полосы движения, а в случае аварии могут заблокировать въезд и выезд из жилого комплекса. При этом напротив домов работает перехватывающая парковка.

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