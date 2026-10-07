Две дороги появятся рядом со станцией Санино МЦД-4. Одна пройдет от Боровского шоссе к станции и далее до Зайцевского шоссе, вторая свяжет Санино с поселком Кокошкино. Завершить работы планируют в 2027 году.

Еще несколько путепроводов строят в разных районах Москвы. В Ново-Переделкине сооружение свяжет Новоорловскую улицу с Проектируемым проездом № 389, а на улице Академика Королева проложат прямую магистраль от Ботанической улицы до Дмитровского шоссе.

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