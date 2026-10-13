Жители Зябликова и Некрасовки пожаловались на агрессивных подростков

Жители районов Зябликово и Некрасовка пожаловались на агрессивное поведение подростков. По словам очевидцев, молодые люди собираются большими компаниями, ругаются матом, провоцируют прохожих и угрожают окружающим.

В Зябликове продавцы соседних магазинов опасаются подростков, а в Некрасовке местные жители рассказали о порче имущества, нападениях и вымогательстве. Некоторые уже обратились в полицию.

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