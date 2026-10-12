"Качество жизни": врач рассказала о пользе и вреде псиллиума

Зачем москвичи добавляют псиллиум буквально во все – от йогуртов до выпечки? На самом ли деле псиллиум снижает холестерин и нормализует сахар в крови?

Может ли кишечник "привыкнуть" к нему и перестать работать самостоятельно? Как правильно принимать псиллиум? Кому такая клетчатка подходит, а кому с ней стоит быть осторожнее?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

