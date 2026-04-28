Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 21:20

Общество
Главная / Новости /

Врач Гузман: зефир не способствует похудению и не обладает лечебными свойствами

Врач объяснила, почему зефир нельзя считать диетическим продуктом

Фото: 123RF.com/vadzimyakubovich

Зефир обычно считается относительно безопасным для фигуры лакомством, но называть его по-настоящему диетическим продуктом не совсем верно. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман.

Данная сладость, по ее словам, воспринимается полезной из-за своего состава. В частности, в отличие от тортов, шоколада и печенья, в нем почти нет жира, поэтому он менее калориен и легче усваивается.

Классический рецепт зефира включает фруктовое пюре, сахар, яичный белок и желирующие вещества – агар-агар или пектин. Именно последний многие считают показателем пользы.

"Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико – заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен", – пояснила Гузман.

В связи с этим, как подчеркнула нутрициолог, зефир лучше называть не диетическим продуктом, а менее калорийным вариантом сладкого. В частности, он не способствует похудению и не обладает лечебными свойствами. Но в сравнении с другими десертами он может быть разумным выбором при условии умеренности.

"Оптимальная порция – 1–2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Самая здоровая стратегия – не искать "полезные сладости", а выстраивать питание так, чтобы десерты занимали небольшое место в рационе и не становились ежедневной привычкой", – заключила врач.

Ранее диетолог Елена Сюракшина перечислила продукты с отрицательной калорийностью. К ним она отнесла те, в которых содержится высокое содержание клетчатки, воды, микроэлементов и витаминов – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и отруби.

По ее словам, на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат. Более того, они способствуют насыщению, чистке сосудов и выведению токсинов.

"Шоу Проверка": зефир

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика