Новости Москвы: городской вокзал Беговая готов на 70%

Городской вокзал Беговая готов на 70%. Он станет крупнейшим в Москве и объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Станцию МЦД-1 уже перенесли ближе к метро, а на вокзале появится станция МЦД-4.

Новый пешеходный мост на западе Москвы соединит парк "Фили" со станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии. Трехпролетное сооружение построят на основе стальной вантовой системы с большой аркой.

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