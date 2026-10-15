Электросуда Москвы перейдут на зимние тарифы с 16 октября

Зимние тарифы на всех столичных электросудах начнут действовать с 16 октября. Об этом сообщили в Дептрансе. В будни стоимость одной поездки по регулярным речным маршрутам составит от 100 рублей, в выходные дни от 155 рублей.

Цена зависит от способа оплаты. Самыми выгодными вариантами остаются биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек", а самым популярным способом оплаты является банковская карта.

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