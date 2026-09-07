"Аэрофлот" предложил ограничить доступ иностранных авиаперевозчиков к чартерным рейсам. За год их пассажиропоток вырос более чем на 15%, а доля на международных маршрутах в России почти достигла 50%, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский.

Пассажиров перевозят в Китай, Турцию, Арабские Эмираты и Узбекистан. Для соблюдения баланса интересов отечественных перевозчиков и пассажиров используют межправсоглашения. Однако это может привести к снижению пассажиропотока российских авиакомпаний.

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