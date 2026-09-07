Путешественникам напомнили о правах при задержке рейса

Путешественникам, которые столкнулись с задержкой рейса, напомнили об их правах. Если задержка составляет более 30 минут, а тем более, если рейс отменен, пассажир может вернуть полную стоимость билета, в том числе и того, что куплен по невозвратному тарифу. Такие правила действуют с 1 марта 2026 года.

Кроме того, при задержке рейса перевозчик обязан предоставить пассажиру бесплатный набор услуг: напитки, питание, размещение в гостинице и другие, в зависимости от времени ожидания. Чтобы вернуть деньги, достаточно грамотно составить претензию, сославшись на указанные нормы.

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