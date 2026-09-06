В трех районах Москвы изменили автобусные маршруты из-за новой линии метро

В связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии метро в трех районах Москвы – Хорошево-Мневники, Пресненский и Хорошевский – скорректировали автобусные маршруты: часть номеров изменилась, некоторые маршруты объединили, продлили или пустили по новым улицам.

Например, маршрут 309 заменил бывшие Т-59 и Т-59К, а новый 383-й связывает проспект Маршала Жукова со станцией "Октябрьское Поле". Рядом с остановками установили информационные щиты, дежурят сотрудники городского транспорта, помогая пассажирам разобраться в изменениях.

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