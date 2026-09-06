В Москве изменили маршруты автобусов с открытием участка Рублево-Архангельской линии

В связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии в трех районах столицы меняются несколько автобусных маршрутов. Рядом с открывшимися станциями установлены большие и яркие информационные щиты и дежурят сотрудники Московского транспорта, они помогают пассажирам разобраться в новой схеме.

Всего к открытию новой ветки скорректировали около 20 маршрутов в Северо-Западном и Центральном округах, причем не только магистральные, но и районные.

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