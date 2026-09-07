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07 сентября, 08:30

Транспорт

Водители в РФ смогут предъявлять водительские удостоверения и СТС с помощью QR-кодов в MAX

Водители в РФ смогут предъявлять водительские удостоверения и СТС с помощью QR-кодов в MAX

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Водители в РФ могут предъявлять автоинспекторам ГАИ водительские удостоверения и СТС с помощью QR-кода в мессенджере MAX c 8 c сентября.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно создать в MAX цифровой ID. В разделе "Авто" будет доступна функция "Водительское удостоверение" или "СТС". Далее на экране генерируется QR-код, который инспектор отсканирует планшетом. Данные будут проверяться через базу Госавтоинспекции в реальном времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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