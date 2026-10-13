В РФ предложили сделать выплату компенсаций за задержку или отмену рейса автоматической

Выплата компенсаций за задержку или отмену рейса должна стать автоматической. С таким предложением выступили в Общероссийском объединении пассажиров.

Поводом стало возросшее за последние годы число длительных задержек и отмен. Сейчас перевозчик обязан платить пассажиру 100 рублей за каждый час просрочки, но не больше половины стоимости билета.

По мнению экспертов, пассажирам было бы намного проще получать выплаты автоматически, а не после предъявления требований. Также предлагается перечислять деньги на отель и питание, если авиакомпания сама не может разместить и накормить людей.

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