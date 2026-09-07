07 сентября, 18:15Общество
Жители ЖК в Одинцове жалуются на вандалов, которые кидают камни на припаркованные авто
Жители жилого комплекса на Кутузовской улице в Одинцове жалуются на вандалов, которые бросают камни и бутылки на припаркованные автомобили. В нескольких случаях были разбиты задние стекла, еще на одной машине обнаружили вмятину.
По словам жильцов, камни могли бросать с верхних этажей. При этом обстоятельства произошедшего и личности хулиганов пока не установлены.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.