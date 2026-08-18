Неизвестные повредили около 10 машин в ЖК на севере Москвы

В жилом комплексе "Аэробус" на севере Москвы неизвестные сбрасывали с высоты шарики с водой, повредив таким образом около 10 машин на парковке. Жители подозревали детей, так как на одном из видео с места происшествия в окне заметили мальчика.

Управляющая компания помогла установить квартиру, из которой сбрасывали снаряды. Пострадавшие и родители подростков готовы урегулировать вопрос мирно и возместить ущерб. При этом если заявление поступит в правоохранительные органы, злоумышленникам будет грозить административная или уголовная ответственность.

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