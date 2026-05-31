Пакет с водой разбил лобовое стекло автомобиля в Подольске

Подростковые игры с пакетами воды, тухлыми яйцами и другими предметами всё чаще оборачиваются реальной опасностью для окружающих. В Подольске неизвестные сбросили с высоты пакет с водой на припаркованный автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что у машины разбилось лобовое стекло.

Владелица оценила ущерб в 16 тысяч рублей. По словам очевидцев, с общего балкона многоэтажки подростки бросали так называемые водяные бомбочки. Жители рассказывают, что подобные случаи происходят здесь не впервые. Ранее вниз летели тухлые яйца, лук, банки с продуктами и даже строительные смеси.

