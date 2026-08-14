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14 августа, 12:30

Общество

Адвокат объяснила, что грозит бросающим водяные шары в машины вандалам

Адвокат объяснила, что грозит бросающим водяные шары в машины вандалам

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Хулиганам, которые бросают наполненные водой шарики в припаркованные автомобили в Москве, может грозить уголовная ответственность, сообщила адвокат Гюзель Пушкарева.

От действий злоумышленников повреждены как минимум восемь автомобилей.

Если виновником окажется подросток, то административная ответственность для него возможна с 16 лет. При этом уголовная ответственность за умышленное повреждение чужого имущества наступает уже с 14 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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