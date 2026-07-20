В российских школах могут ввести устную проверку домашних зданий

В российских школах могут ввести устную проверку домашних заданий. Помимо письменной работы, ученикам придется объяснять, как именно они выполнили задание. Предполагается, что это поможет убедиться, что работу выполнил сам школьник, а не искусственный интеллект.

В Общественной палате РФ считают, что такие меры позволят бороться с незаслуженно высокими оценками и будут отражать реальные знания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.