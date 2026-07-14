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14 июля, 06:10

Общество

"Новости дня": четыре предмета станут обязательными в российских вузах

"Новости дня": четыре предмета станут обязательными в российских вузах

"Новости дня": четыре предмета станут обязательными для изучения в вузах России

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Во всех вузах России студентам независимо от специальности придется изучать 4 обязательных предмета. В программу войдут история, основы российской государственности, русский язык и философия. Эти дисциплины составят общее социогуманитарное ядро высшего образования.

Сейчас система высшего образования в стране переходит на новую модель с базовым и специализированным уровнями. Подробнее – в программе "Новости дня".

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