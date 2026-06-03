Собянин: новый корпус школы в Марьиной Роще откроется 1 сентября

В Марьиной Роще в Москве 1 сентября ребята пойдут в новую школу. Сергей Собянин встретился с педагогами, родителями и учениками. В школе будут учиться дети с 1-го по 9-й класс, здание является четырехэтажным, начальная школа выделена в отдельный блок.

Для учеников старших классов оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и робокласс. В распоряжении ребят также медиатека и спортзалы. На прилегающей территории обустроены площадки для игры в баскетбол и волейбол.

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