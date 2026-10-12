Эксперт оценил сроки восстановления доступа к данным в "Яндексе"

Восстановление сервисов "Яндекса" зависит от объема данных, которые необходимо перенести из пострадавших дата-центров. Об этом рассказал технический директор ООО "Лаборатория криминалистического анализа данных", независимый эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз.

По его словам, у облачных провайдеров есть дата-центры в разных регионах, чтобы сохранять работоспособность сервисов при сбоях. Однако перенос больших объемов данных между ними требует времени, поэтому сроки восстановления сейчас оценить сложно.

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