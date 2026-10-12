Восстановление дата-центров "Яндекса" может занять несколько месяцев

Восстановление инфраструктуры дата-центров "Яндекса" после атак может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Сроки будут зависеть от масштаба повреждений серверного оборудования и инженерных систем.

Компания постепенно возвращает доступ к своим сервисам, однако некоторые из них пока работают с ограничениями. В частности, пользователи могут пользоваться поиском, картами, почтой и такси, а "Яндекс Пэй" и "Яндекс Лавка" еще не восстановили работу в полном объеме.

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