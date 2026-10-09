Володин заявил, что стоимость связи не должна зависеть от тарифов ЖКХ

Стоимость услуг связи не должна зависеть от роста тарифов ЖКХ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он назвал некорректным подход, при котором стоимость услуг связи привязывают к тарифам ЖКХ. По словам Володина, сравнивать эти сферы нельзя, поскольку у каждой есть свои особенности, проблемы и показатели рентабельности.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.