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09 октября, 18:15

Политика

Володин заявил, что стоимость связи не должна зависеть от тарифов ЖКХ

Володин заявил, что стоимость связи не должна зависеть от тарифов ЖКХ

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Стоимость услуг связи не должна зависеть от роста тарифов ЖКХ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он назвал некорректным подход, при котором стоимость услуг связи привязывают к тарифам ЖКХ. По словам Володина, сравнивать эти сферы нельзя, поскольку у каждой есть свои особенности, проблемы и показатели рентабельности.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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