Пользователи сообщают о сбоях в работе "Яндекс Диска" и "Яндекс Еды". При попытке зайти в облачное хранилище на экране появляется сообщение об ошибке, из-за которого получить доступ к данным не удается.

В "Яндекс Еде" пользователи не могут оформить заказы в привычном режиме. Им доступно ограниченное количество ресторанов и магазинов, а некоторые заведения работают только на самовывоз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.