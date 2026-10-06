Зрители Москвы 24 показали кадры, на которых бабушка убегает от робота-курьера.

Все желающие также могут отправить свои фото и видео в чат-бот телеканала в мессенджере MAX. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется в эфире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.