06 октября, 11:30Общество
Зрители Москвы 24 показали кадры, на которых бабушка убегает от робота-курьера
Зрители Москвы 24 показали кадры, на которых бабушка убегает от робота-курьера.
Все желающие также могут отправить свои фото и видео в чат-бот телеканала в мессенджере MAX. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется в эфире.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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