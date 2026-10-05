Пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем месяца в Москве. На неделе в столице будут чередоваться дождливые и малооблачные дни, дневная температура ожидается в диапазоне от 10 до 18 градусов.

При этом во вторник, 6 октября, прогнозируется 13 градусов и облачность с прояснениями, также возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.

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