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20 сентября, 08:12

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Диетолог Игнатикова рекомендовала есть не больше 30 граммов тыквенных семечек в день

Не только мякоть: чем полезны семечки и кожура тыквы

Тыква – уникальный овощ, все ее части – семена, мякоть, кожура – богаты полезными веществами, макро- и микронутриентами. Помимо прочего, это низкокалорийный продукт, напомнили диетологи. Какие блюда стоит готовить из тыквы, а кому лучше быть с ней аккуратным, читайте в материале Москвы 24.

Чипсы и фаршированные бутоны

Фото: tiktok.com/kay_pine; tanya_varit

Тыква – чуть ли не самый популярный осенний овощ, однако приготовить вкусные и полезные блюда можно не только из ее мякоти. Например, в Сети пользователи поделились рецептом чипсов.

Для приготовления в духовке понадобится одна тыква. Необходимо нарезать ее мякоть на слайсы толщиной 2–3 миллиметра (подойдет в том числе и корка). Готовые тонкие кусочки нужно выложить в один слой на пергамент на небольшом расстоянии друг от друга и сушить в духовке 2–3 часа при 80–100 градусах. В процессе приготовления чипсы следует пару раз перевернуть.

Сделать чипсы можно и на сковороде: перед этим их нужно обвалять в панировке. Для нее нужно смешать муку, соль и специи по вкусу. Далее обжарить слайсы в масле до хрустящей корочки и выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Готовое блюдо следует посыпать солью или перцем.

Также необычным блюдом на столе могут стать фаршированные цветы тыквы. Для этого понадобится рикотта, 20 граммов твердого сыра, два зубчика чеснока, пучок укропа, два яйца, две столовые ложки крахмала и одна чайная ложка кунжута.

Цветы тыквы лучше срезать, когда они открыты, затем сполоснуть их, выломать пестик и обрезать стебельки. Далее рикотту выложить в миску, твердый сыр и чеснок натереть на терке, измельчить зелень, смешать все ингредиенты и наполнить цветы начинкой. Яйца взбить, смешать с крахмалом и кунжутом. Далее обмакнуть каждый бутон в кляр и обжарить на сковороде с разогретым растительным маслом до румяной корочки со всех сторон. После жарки необходимо убрать излишки масла бумажным полотенцем.

На завтрак или в качестве перекуса подойдут слайсы с тыквенными семечками. Для теста нужно 210 граммов пшеничной муки и 85 граммов овсяных хлопьев. В сухую смесь советуют добавить две чайные ложки соды и половину чайной ложки соли, а для аромата использовать одну чайную ложку корицы, половину чайной ложки гвоздики и щепотку молотого мускатного ореха.

Влажная часть состоит из двух стаканов йогурта, который при желании можно заменить кефиром или простоквашей, 170 граммов коричневого сахара и 90 граммов меда. Также понадобится 155 граммов изюма и 50 граммов рубленых грецких орехов. Для хруста нужно добавить 65 граммов тыквенных семечек и по 40 граммов семян льна и семечек подсолнечника.

Для маффинов подойдут восемь форм объемом по 150 миллилитров. В большой миске смешать муку, овсяные хлопья, соду, специи и соль. Добавить йогурт, коричневый сахар и мед. Затем вмешать изюм, орехи, кунжут и семечки. Затем вылить тесто в подготовленные формочки и выпекать 20–35 минут при 180 градусах. Готовые и остывшие кексы нарезать тонкими ломтиками и выложить в один слой на противень. Далее выпечку отправить в духовку на 15–20 минут. После этого готовые слайсы должны остыть.

Ценный продукт для диетического рациона

Фото: depositphotos/svetlana_ev

Тыква считается уникальным продуктом за счет разных нутриентных профилей. В ней мякоть – источник каротиноидов и клетчатки с низкой калорийностью, а семена богаты белком, магнием и цинком.

Цветы овоща считаются деликатесом и содержат много антиоксидантов, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Основная биологическая ценность мякоти тыквы обусловлена такими каротиноидами (их основные функции связаны с антиоксидантной защитой и превращением в витамин А), как β-каротин, α-каротин, лютеин, зеаксантин, содержание которых в мускатных сортах особенно высоко. Также мякоть содержит аскорбиновую кислоту, которая усиливает эффекты каротиноидов.
Елена Игнатикова
врач-терапевт, диетолог

Помимо этого, тыква является одним из самых низкокалорийных овощей: в мякоти на 100 граммов содержится 22 Ккал, при этом 90–92% массы составляет вода. По словам врача, это делает тыкву ценным продуктом для диетического рациона.

Однако семечки, наоборот, высококалорийны: 541–617 Ккал на 100 граммов в зависимости от сорта и способа обработки. Такая разница объясняется высоким содержанием жиров и белков, отметила эксперт.

Оптимальная суточная порция мякоти для взрослого человека – 200–400 граммов. Этого достаточно для насыщения организма микроэлементами без перегрузки пищеварительной системы. Разовая порция семян не должна превышать 20–30 граммов.
Елена Игнатикова
врач-терапевт, диетолог

Кожура тыквы содержит клетчатку, пектин, антиоксиданты (флавоноиды, каротиноиды, включая β-каротин и лютеин), витамины А, С, Е и цинк. Она служит пребиотиком и помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, добавила Игнатикова.

В свою очередь, интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отметила, что пользу несет еще и тыквенное масло. Оно представляет собой концентрат ненасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца. Масло лучше добавлять в небольшом количестве салата – именно в холодном виде оно усваивается лучше, добавила Шарапова.

"Тыкву за счет небольшого количества калорий при разнообразном рационе можно употреблять от двух-трех раз в неделю до ежедневного приема", – рассказала нутрициолог.

При этом для сохранения витамина С и витаминов группы В тыкву нужно уметь правильно готовить, отметила эксперт.

Витамин С и витамины группы В могут разрушаться при высоких температурах, поэтому тыква не должна подвергаться высокому нагреву. Лучше отдать предпочтение готовке на пару или запеканию на невысоких температурах – не выше 180 градусов.
Юлий Шарапова
интегративный нутрициолог

При этом тыква подойдет не всем, добавила Шарапова. Овощ противопоказан тем, у кого есть индивидуальная непереносимость и аллергия. Из-за содержания калия от тыквы лучше отказаться и при наличии заболеваний почек, заключила эксперт.

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