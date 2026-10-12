"Перекресток" приостановил оформление заказов из-за высокой нагрузки

Сервис доставки "Перекресток" временно приостановил оформление заказов из-за высокой нагрузки. О трудностях с доставкой также предупредили в "Магнит Доставке", а в некоторых пиццериях "Додо Пиццы" клиентам предложили забрать заказы самостоятельно.

Ранее украинские беспилотники атаковали три из пяти дата-центров "Яндекса" в разных регионах России. Последним пострадал центр обработки данных во Владимирской области. По оценке технического эксперта Андрея Жебруна, полная стабилизация работы сервисов компании может занять от недели до нескольких месяцев.

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