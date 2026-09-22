В Музее Транспорта Москвы появился гоночный болид "Формула Эстония"

Уникальный советский гоночный болид "Формула Эстония 21.10 1600" стал экспонатом Музея Транспорта Москвы. Автомобиль сохранился в оригинальной комплектации и представлен в постоянной экспозиции, посвященной истории российского авторынка.

Специалисты нашли болид на специализированном маркетплейсе за несколько дней. Вместе с машиной в музей передали единственный в мире полный комплект чертежей, подписанный конструктором Раулем Сарапом. Экспозиция разместилась в историческом здании гаража Константина Мельникова.

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