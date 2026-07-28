Эксперты напомнили о неудачном опыте женского такси в Москве

В соцсетях активно обсуждают идею ввести в такси женский тариф с водителями-женщинами, чтобы пассажирки чувствовали себя комфортнее и безопаснее. Эксперты напомнили, что женское такси в Москве уже существовало, но не прижилось из-за дефицита водителей и высоких комиссий агрегаторов.

Сейчас в столице и области работают почти 200 тысяч таксистов, из них только около 5 тысяч женщины, но их число растет. Юристы отмечают, что по закону пассажир не может выбирать пол водителя, однако приложение могло бы добавить предпочтение без нарушения законодательства.

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