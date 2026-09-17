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17 сентября, 14:45

Транспорт

В МВД предложили пересмотреть наказание за вынужденные ДТП

В МВД предложили пересмотреть наказание за вынужденные ДТП

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В МВД предложили пересмотреть порядок наказания за ДТП, произошедшие в условиях крайней необходимости. В таких случаях планируют отдельно оценивать действия каждого участника аварии и устанавливать, было ли нарушение вынужденным.

Речь идет о ситуациях, когда один водитель создает опасность, а другой пытается избежать столкновения, нарушает правила и в результате происходит ДТП с тяжкими последствиями. Такой подход позволит точнее определить степень ответственности каждого участника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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