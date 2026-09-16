Поезда на ВСМ Москва – Санкт-Петербург будут отправляться каждые 15 минут. Добраться до конечной остановки получится быстрее, чем посетить две пары в вузе. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Он отметил, что после запуска всех линий доступ к высокоскоростным поездам получат почти 80% россиян. Пока ВСМ находятся на стадии строительства. В вагонах устанавливают климатическое оборудование. Отдельная система будет в кабине машиниста.

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