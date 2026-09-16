Эксперты посоветовали не откладывать покупку авто дальше конца сентября

Автомобиль лучше приобрести до конца сентября. Поторопиться с покупкой советуют в аналитическом агентстве "Автостат".

Специалисты пояснили, что дилерам к завершению квартала нужно выполнять планы продаж, поэтому некоторые из них могут снижать цены или предлагать более выгодные условия.

Кроме того, важно учитывать курс рубля. Его недавнее ослабление не было заложено в стоимость новых машин, поэтому цены могут продолжить расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

