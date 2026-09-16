16 сентября, 08:30Транспорт
Эксперты посоветовали не откладывать покупку авто дальше конца сентября
Автомобиль лучше приобрести до конца сентября. Поторопиться с покупкой советуют в аналитическом агентстве "Автостат".
Специалисты пояснили, что дилерам к завершению квартала нужно выполнять планы продаж, поэтому некоторые из них могут снижать цены или предлагать более выгодные условия.
Кроме того, важно учитывать курс рубля. Его недавнее ослабление не было заложено в стоимость новых машин, поэтому цены могут продолжить расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.