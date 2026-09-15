Новые станции метро способствуют развитию столичного бизнеса

Появление новых станций метро в столице влияет на развитие бизнеса. Рост пассажиропотока меняет условия для коммерческой деятельности в прилегающих районах. Открываются новые точки продаж, увеличивается спрос на услуги, а также растет стоимость аренды коммерческой недвижимости.

При этом жилые новостройки, расположенные вблизи новых линий метро, дорожают почти в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по рынку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.