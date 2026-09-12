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12 сентября, 22:15

Общество

Жилье в городах Подмосковья может подорожать из-за продления метро

Жилье в городах Подмосковья может подорожать из-за продления метро

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Продление московского метро в городские округа, которые расположены в Подмосковье, спровоцирует рост стоимости квартир. По прогнозам риелторов, заметнее всего цены вырастут цены в Мытищах и Химках, где появятся новые станции.

Когда появляется информация о строительстве станции в конкретной локации, жилье дорожает сразу на 5–7%, уточнил зампред комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев. После открытия станции и приема первых пассажиров стоимость увеличивается еще на 5–10%.

К 2035 году в Москве и области планируют построить свыше 30 новых станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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