Жилье в городах Подмосковья может подорожать из-за продления метро

Продление московского метро в городские округа, которые расположены в Подмосковье, спровоцирует рост стоимости квартир. По прогнозам риелторов, заметнее всего цены вырастут цены в Мытищах и Химках, где появятся новые станции.

Когда появляется информация о строительстве станции в конкретной локации, жилье дорожает сразу на 5–7%, уточнил зампред комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев. После открытия станции и приема первых пассажиров стоимость увеличивается еще на 5–10%.

К 2035 году в Москве и области планируют построить свыше 30 новых станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

