Продление метро улучшит транспортную доступность Подмосковья

Продление метро улучшит транспортную доступность между Москвой и Подмосковьем. Семь радиальных линий выйдут за пределы МКАД и дотянутся до Балашихи, Мытищ, Одинцова и Химок.

Миллионы жителей Московской области, которые ездят на работу в столицу, смогут быстрее добираться до Москвы без множества пересадок. Новые линии также должны снизить нагрузку на основные автомобильные трассы.

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