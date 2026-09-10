10 сентября, 15:30Транспорт
Продление метро улучшит транспортную доступность Подмосковья
Продление метро улучшит транспортную доступность между Москвой и Подмосковьем. Семь радиальных линий выйдут за пределы МКАД и дотянутся до Балашихи, Мытищ, Одинцова и Химок.
Миллионы жителей Московской области, которые ездят на работу в столицу, смогут быстрее добираться до Москвы без множества пересадок. Новые линии также должны снизить нагрузку на основные автомобильные трассы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.