Арбатско-Покровскую линию столичного метро продлят в Балашиху. Об этом сообщил директор Центра исследования Умного города ВШЭ Константин Трофименко.

Он отметил, что Балашиха является самым крупным городом Подмосковья и состоит из нескольких транспортных ядер. Жители области работают в Москве и платят налоги, поэтому обеспечение их транспортной доступности является логичным.

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