Собянин гарантировал стабильный заказ "Метровагонмашу" на десятилетия вперед

Завод "Метровагонмаш" выпускает более 800 вагонов метро в год. Накануне предприятие посетили Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Сергея Собянина, стабильный заказ города обеспечит развитие мытищинского предприятия на ближайшие десятилетия.

Выпущенные здесь вагоны используют не только в московском метро, но и в других регионах России, а также за рубежом. Поставки идут в 11 стран. В производстве современных электропоездов задействованы около тысячи предприятий и 120 тысяч человек по всей стране.

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