15 сентября, 12:15Транспорт
Почти 40 млн поездок совершили по Троицкой линии метро за два года
Почти 40 миллионов поездок совершили по Троицкой линии метро за два года. Сейчас работает только первый радиус ветки. Второй этап строительства планируют завершить в 2029 году.
После продления линии до Троицка откроются станции "Ватутинки", "Филатов Луг", "Кедровая" и "Ракитки". Сейчас на участке ведутся проходческие работы и строительство станционных комплексов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.