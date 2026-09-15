Почти 40 млн поездок совершили по Троицкой линии метро за два года

Почти 40 миллионов поездок совершили по Троицкой линии метро за два года. Сейчас работает только первый радиус ветки. Второй этап строительства планируют завершить в 2029 году.

После продления линии до Троицка откроются станции "Ватутинки", "Филатов Луг", "Кедровая" и "Ракитки". Сейчас на участке ведутся проходческие работы и строительство станционных комплексов.

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