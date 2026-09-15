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15 сентября, 12:15

Транспорт

Почти 40 млн поездок совершили по Троицкой линии метро за два года

Почти 40 млн поездок совершили по Троицкой линии метро за два года

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Почти 40 миллионов поездок совершили по Троицкой линии метро за два года. Сейчас работает только первый радиус ветки. Второй этап строительства планируют завершить в 2029 году.

После продления линии до Троицка откроются станции "Ватутинки", "Филатов Луг", "Кедровая" и "Ракитки". Сейчас на участке ведутся проходческие работы и строительство станционных комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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