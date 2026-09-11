Эксперт заявил, что 5G поможет развивать робототехнику и беспилотный транспорт

Сеть 5G создаст новые возможности для развития роботов и беспилотных автомобилей. Главное преимущество технологии – не только высокая скорость интернета, но и способность одновременно обслуживать большое число объектов и абонентов, рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его мнению, обычные пользователи могут заметить улучшение скорости интернета, однако существенных преимуществ для частных лиц может не быть.

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